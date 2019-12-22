القبض على 3 عاطلين لحيازتهم الحشيش بالقاهرة

تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط 3 عاطلين حال تواجدهم بمنطقة سكنهم وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر وزنت 830 جراما ومبلغ مالي 800 جنيه وهاتفى محمول.



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما.



جاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.