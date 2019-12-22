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توك شو

طريقة عمل كفتة الأرز مع الشيف توتا مراد.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:17 م
كفتة الأرز
كفتة الأرز
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قسم التوك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الأحد، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل كفتة الأرز.

وجاءت مقادير عمل كفتة الأرز كالتالى:

كيلو لحمة مفرومة
كيلو إلا ربع أرز مطحون
بصلة مفرومة
4 فصوص ثوم
شبت وبقدونس وكزبرة
كزبرة ناشفة
بهارات لحمة
ملح+فلفل+كمون

لمعرفة طريقة عمل كفتة الأرز بالتفاصيل شاهد الفيديو..
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