طريقة عمل كفتة الأرز مع الشيف توتا مراد.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، الأحد، من برنامجها "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل كفتة الأرز.



وجاءت مقادير عمل كفتة الأرز كالتالى:



كيلو لحمة مفرومة

كيلو إلا ربع أرز مطحون

بصلة مفرومة

4 فصوص ثوم

شبت وبقدونس وكزبرة

كزبرة ناشفة

بهارات لحمة

ملح+فلفل+كمون



لمعرفة طريقة عمل كفتة الأرز بالتفاصيل شاهد الفيديو..