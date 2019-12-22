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مرأة

شبيهة جوهرة | عارضة أزياء تثير الجدل بإطلالة جريئة أمام الأهرامات

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:51 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت عارضة الأزياء الإنجليزية ديمي روز موبي متابعيها، بصور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي في مصر بمنطقة الأهرامات.

وعلقت ديمي روز على الصور التى التقطتها أمام هرم خوفو قائلة: "الحلم اتحقق، لقد كان دائما حلم لي أن آتى هنا".

وظهرت عارضة الأزياء ديمى روز موبى، بإطلالة جريئة ومثيرة تبرز أنوثتها، مرتدية روب ستان مكشوف من الأمام، وذات فتحة ساق، ونالت هذه الإطلالة إعجاب الكثير من متابعيه وشبهها البعض بالراقصة جوهرة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على ترك شعرها الطويل منسدلا، ووضعت بعض اللمسات من المكياج الهادئ والمناسب لبشرتها بالألوان الترابية.




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