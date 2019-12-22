لعنة الجيم.. النيران تلتهم فتاة وصالتين رياضيتين بالجيزة خلال شهر واحد

شهدت محافظة الجيزة خلال اقل من30 يوما، حادثي حريق التهما صالتين جيم، الاول كان فى نهاية شهر نوفمبر داخل صالة جولدز جيم بمنطقة المهندسين نتج عنه احتراق الصالة ووفاة فتاة، والثاني حريق التهم جزء من «جيم» بالدقي اليوم ديسمبر.



وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق اندلع داخل جيم بمنطقة الدقي ولم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باندلاع حريق في صالة ألعاب رياضية "جيم" بشارع طهران بالدقي، فور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية، دفع اللواء هاني سعيد مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة ب 4 سيارات إطفاء والتي تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها قبل الامتداد لباقي أجزاء الجيم.



وتمكنت القوات من إخلاء الجيم من رواده والعاملين به دون إصابات أو خسائر بشرية وتبين من الفحص أن الحريق نشب بالجزء الخلفي من الجيم والتهمته النيران بالكامل بعد حدوث ماس كهربائي ببعض التوصيلات والأسلاك الكهربائية.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، شهدت محافظة الجيزة الواقعة الثانية لحريق داخل صالة جيم أخرى حين قررت النيابة برئاسة المستشار جمال الجبلاوي، رئيس نيابة العجوزة، ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه ونقطة بدايته ونهايته والتلفيات التي تسبب بها.



وكشفت معاينة النيابة، عن أن الحريق بدأ من غرفة الساونا والتهم جدرانها الخشبية ثم امتد إلى غرفة البخار "الجاكوزي" المجاورة لها واحترقت الغرفتان بالكامل.



ورجحت التحريات برئاسة العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث وسط الجيزة، أن الحريق بدأ من غرفة الساونا التي تحتوي علي "ترموستات" أو تايمر لضبط درجات الحرارة والذي يعتمد أن يفصل تلقائيًا عند ارتفاع الحرارة عن الحد المسموح به.



وأشارت إلى أنه ربما يكون عطلا ولم يفصل "الهيترات" المسئولة عن التسخين ما أدى إلى اشتعال النيران بالغرفة وساعد علي تصاعدها جدرانها الخشبية.



وتبين من الفحص أن رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء هاني سعيد مجير ادارة الحماية المدنية بالجيزة أثناء إخلاء المبني عثروا علي عاملة في المساج تدعي سلوي بالطابق الأعلى للحريق التي أصيبت بحالة اختناق شديدة فنقلتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة قبل وصولها بينما تم إنقاذ ٤ عمال آخرين مصابين بحروق باليدين واختناقات جراء محاولتهم مكافحة النيران.