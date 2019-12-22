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محافظات

محافظ أسوان: إلزام المنشآت المطلة على النيل بإزالة المخلفات ..فيديو وصور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:16 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة وسط الجزر النيلية والمحميات الطبيعية للوقوف على حجم التعديات الموجودة والسعى لإلزام المتعدين بتقنين أوضاعهم فى ظل المهلة الأخيرة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى الثامن من شهر يناير القادم .

استهل محافظ أسوان جولته بزيارة قرية غرب سهيل النوبية وعرض عليه أهالى القرية مطالب متعلقة بالنظافة والمرافق والخدمات الأساسية فوجه بعقد إجتماع مع كبار وممثلى الأهالى لإيجاد حلول واقعية وسريعة لأى مشاكل تعانى منها لتكون فى أبهى صورة ممكنة أمام الأفواج السياحية المترددة على أحد أهم مراكز السياحة البيئية .

وخلال جولته النيلية تفقد اللواء أشرف عطيه جزيرة سهيل عندما لاحظ وجود إزالة لأحد المبانى فإكتشف أن هناك مشكلة عائلية بين أحد الشباب وأقاربه على قطعة أرض يتم إزالة المبانى الموجودة فيها لإستغلالها كأرض زراعية حيث تدخل لإنهاء هذه المشكلة العابرة .

وطالب محافظ أسوان من المشايخ والكبار ضرورة التعامل السريع مع هذه المشاكل لحلها وتصفية أى رواسب بين العائلات أولًا بأول لتحقيق السلام المجتمعى ، بجانب إقناع أهالى الجزيرة وباقى المناطق التى يقيم فيها النوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بالتعاون مع الجهات المختصة لإنهاء إجراءات المعاينة الميدانية والتى تأتى ضمن إجراءات تمليك مساكنهم وتقنين أوضاعهم مجانًا لأن الدولة تسعى لحفظ حقوقهم وتحقيق الإستقرار الأسرى والإجتماعى .

وأعطى أشرف عطية توجيهاته بإلزام المنشآت السياحية والخدمية والمبانى الخاصة المطلة على النيل بالقضاء على العشوائية وتهذيب وتقليم الهيش مع إزالة أى تراكمات للمخلفات والتى تشوه المنظر الحضارى للجزر النيلية .

وكلف المحافظ بتشكيل لجنة فنية تستعين بأحد الفنانين التشكيليين لتحويل بيوت ومبانى جزيرة أسوان إلى تحفة فنية من خلال تصميم ورسم لوحات فنية تبرز التراث والثقافة النوبية ، علاوة على إعادة إحياء وتشغيل نافورتين وسط الصخور الجرانيتية فى مجرى النيل على أن يتم تصميمها لتكون راقصة وبألوان مبهجة بشكل يضفى المنظر الجمالى والحضارى لنيل أسوان ضمن خطة المحافظة لتعميم التنسيق الحضارى فى مختلف أنحاء مدينة أسوان .
محافظ أسوان: إلزام المنشآت المطلة على النيل بإزالة المخلفات ..فيديو وصور
محافظ أسوان: إلزام المنشآت المطلة على النيل بإزالة المخلفات ..فيديو وصور
محافظ أسوان: إلزام المنشآت المطلة على النيل بإزالة المخلفات ..فيديو وصور
محافظ أسوان: إلزام المنشآت المطلة على النيل بإزالة المخلفات ..فيديو وصور
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