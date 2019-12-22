بينهم 1961 تجاوز سرعة.. الداخلية تضبط 5 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 5056 مخالفة مرورية متنوعة.



استكملت الإدارة توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط 5056 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1961 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و205 مخالفات السير دون ترخيص "قيادة وتسيير".



كما تم ضبط 19 دراجة نارية مخالفة، و39 مخالفة شروط الترخيص، و20 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.