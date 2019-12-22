انفجار خط المياه الرئيسى بشبرا الخيمة.. والدفع بعربات وفرق الصيانة

شهد حى شرق شبرا الخيمة كسرا فى خط المياه الرئيسى مما أدى إلى انتشار المياه بشكل كبير في الشوارع وتعطل الحركة المرورية.



فيما انتقل الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة إلى موقع الحادث وتبين وجود كسر بخط المياه الرئيسى بشارع السادات.



وعلى الفور تم استدعاء الفرق الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى والدفع بسيارات لشفط المياه من الشارع وإصلاح العطل أثر وجود كسر بأحد مواسير المياه أثناء أعمال رصف الشارع.



من ناحيتها أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية الدفع بعربات لرفع تراكمات المياه وعدد من الفرق الفنية للبدء الفوري في إصلاح العطل.



ونوهت الشركة بقطع المياه عن المدينة لحين الانتهاء من عملية الإصلاح على أن يتم ضخ المياه من جديد فور الانتهاء من أعمال الصيانة.