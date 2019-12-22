توزيع 50 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا فى المنيا

بدأت جمعية الأورمان فى توزيع 50 ألف كيلو لحوم مستوردة على الأسر غير القادرة فى مراكز محافظة المنيا المختلفة تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .



وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن اللحوم التى يتم توزيعها سبق وأن تم ذبحها فى دولة البرازيل بعد صلاة عيد الأضحى بتوقيت البرازيل وتم اختيارها وتم الذبح والتجزير والتعبئة بمعرفة لجنة موسعة بجانب مسؤولين من جمعية الأورمان خبراء من الطب البيطرى والمركز الإسلامي بدولة البرازيل لمراجعة الجوانب الشرعية فى عملية الذبح .



وأوضح شعبان أن توزيع اللحوم يتم فى جميع مراكز المحافظة بحضور مندوب عن وزارة التضامن الإجتماعى وسكرتير عام المحافظة ومدير فرع الأورمان بالمحافظة.



وأكد شعبان أن الهدف من توزيع اللحوم ادخال الفرحه واسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل اللحوم لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانى، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة .



وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية بمحافظة كفرالشيخ ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى .