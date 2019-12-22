اليونان: السراج لا يملك حق توقيع الاتفاقيات.. وتركيا تريد تقسيم ليبيا

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الأحد، أن تركيا تدعم مليشيات العاصمة الليبية طرابلس بالسلاح والطيران المسير، معتبرًا أن رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية، فايز السراج لا يملك حق التوقيع على الاتفاقيات.



وقال دندياس، خلال لقائه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني بمدينة بنغازي: "نعلم جيدًا حجم الدعم التركي للمليشيات بطرابلس بالسلاح والطيران المسير.. تركيا تريد إطالة أمد الصراع بدعمها للسراج والمليشيات المتحالفة معه".



وأضاف: "إننا نعلم أن السراج لا يملك حق التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، ونقف مع شركائنا بالاتحاد الأوروبي بحزم تجاه هذه الاتفاقية".



وتابع وزير خارجية اليونان: "يهمنا الشق الأمني والعسكري من الاتفاقية لأنها في كل جوانبها تشكل خطرا على ليبيا ووحدتها والمنطقة بالكامل".



يشار إلى أن السراج قد وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والحدود البحرية، وهو ما قوبل برفض إقليمي ودولي.