AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليونان: السراج لا يملك حق توقيع الاتفاقيات.. وتركيا تريد تقسيم ليبيا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:55 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الأحد، أن تركيا تدعم مليشيات العاصمة الليبية طرابلس بالسلاح والطيران المسير، معتبرًا أن رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية، فايز السراج لا يملك حق التوقيع على الاتفاقيات.

وقال دندياس، خلال لقائه رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني بمدينة بنغازي: "نعلم جيدًا حجم الدعم التركي للمليشيات بطرابلس بالسلاح والطيران المسير.. تركيا تريد إطالة أمد الصراع بدعمها للسراج والمليشيات المتحالفة معه".

وأضاف: "إننا نعلم أن السراج لا يملك حق التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، ونقف مع شركائنا بالاتحاد الأوروبي بحزم تجاه هذه الاتفاقية".

وتابع وزير خارجية اليونان: "يهمنا الشق الأمني والعسكري من الاتفاقية لأنها في كل جوانبها تشكل خطرا على ليبيا ووحدتها والمنطقة بالكامل".

يشار إلى أن السراج قد وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة إسطنبول مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والحدود البحرية، وهو ما قوبل برفض إقليمي ودولي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان ينكر التاريخ والجغرافيا.. يصاب بعته جيوسياسي يوقع اتفاق ترسيم حدود بحرية مع ليبيا ويتجاهل كتلة كريت الضخمة من الأرض.. مصر وقبرص واليونان: غير قانوني ويستحيل تنفيذه.. والسراج محدود الصلاحيات

أردوغان يواصل دعمه للإرهاب في ليبيا.. اتفاق بين السراج والرئيس التركي للتعاون الأمني والمناطق البحرية.. مصر ترفض بشدة الاتفاقات بين الجانبين.. ومسئول ليبي يؤكد: الاتفاق مصلحة إخوانية قطرية

فاقد للإجماع.. ليبيا ليست السراج.. خالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ووقع مذكرة تفاهم مع أردوغان.. ليس من حقه إبرام معاهدات مع تركيا دون موافقة البرلمان.. وتدخل في اختصاصات السلطة التشريعية

بسبب اتفاق تركيا والسراج.. اليونان تطرد السفير الليبي في أثينا

ردا على اتفاق أردوغان والسراج.. تركيا تندد بطرد السفير الليبي من اليونان

بعد طرد السفير الليبي لدى أثينا.. هل تدير حكومة طرابلس ظهرها لـ أردوغان

ترشيحاتنا

تشمل 21 وزيرا ونائبا.. ننشر الأسماء الكاملة للتعديل الوزاري الجديد

رسميا.. ننشر أسماء الوزراء الجدد

إيهاب جلال يحسم موقفه من تدريب بيراميدز

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: أنا جاهز وتحت أمر البلد

المجد ينتظر محمد صلاح وطارق حامد.. كل ما تريد معرفته عن جوائز الكاف للأفضل 2019

أبيض مكشوف.. شاهد| زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة جوهرة | عارضة أزياء تثير الجدل بإطلالة جريئة أمام الأهرامات

حفاظا على المظهر الجمالي.. حي العجوزة يشن حملة لقص وتقليم الأشجار بالشوارع

أبيض مكشوف.. شاهد| زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة