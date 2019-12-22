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أخبار البلد

السيسى يوجه الوزراء والنواب الجدد بالموضوعية والتجرد عند اختيار الكوادر البشرية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:27 م
لرئيس السيسى والوزراء
لرئيس السيسى والوزراء والنواب الجدد
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس وجه بأهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر.

كما شدد الرئيس على التواصل المنتظم مع المواطنين و تقديم أفضل الخدمات لهم، والاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي، فضلا عن الاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية داخل كل وزارة على نحو تسمو فيه قيم العمل والعطاء والتميز.
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