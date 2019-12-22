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مرأة

للرجال فقط .. 10 أطعمة طبيعية لـ زيادة عدد الحيوانات المنوية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:31 م
10 أطعمة طبيعية لـ
10 أطعمة طبيعية لـ زيادة عدد الحيوانات المنوية
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رضوى حسام
يعاني بعض الرجال من العقم او صعوبة في حدوث الحمل بسبب قلة عدد الحيوانات المنوية، هناك طرق عديدة لعلاج المشكلة، لكن لحسن الحظ كشف موقع " health line " عن اطعمة طبيعية تعمل على تعزيز القدرة الجنسية وزيادة عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال، وتشمل :


- حمض الفوليك مهم جدًا لإنتاج الحيوانات المنوية الصحية غير المشوهة لدى الرجال والسبانخ وأنواع أخرى من الخضار الورقية الخضراء هي مصدر غني لهذا الفيتامين.

- تحتوي الشوكولاتة على مضادات الأكسدة ، والتي تعمل تقليل الجذور الحرة المسببة للالتهابات في الجسم والتي قد تؤثر على نوعية وجودة وعدد الحيوانات المنوية.

- تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة من نوع الليكوبين، والتي تعمل بشكل كبير على تحسين جودة الحيوانات المنوية من حيث تعزيز حركاتها وعددها وتجنب تشوهها.


- عين الجمل غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال وتعزيز القدرة الجنسية

- يحتوي العنب الأحمر على مادة ريسفيراترول، وهي مضادات أكسدة قوية تعمل على الحفاظ على درجة الحرارة المثلى في الأعضاء التناسلية للذكور، وبالتالي تحسن من إنتاج الحيوانات المنوية ونوعيتها وقدرتها على الحركة.

- الموز غني بفيتامين B6 مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الحيوانات المنوية، ويحتوي على فيتامين A ، B1 و C، وهي المسؤولة عن جودة الحيوانات المنوية وفعاليتها.

- يحسن الرمان من مستويات هرمون التستوستيرون وبالتالي يعمل على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها، كذلك يحتوي على الألياف التي تساعد الرجل على قدرته على الانتصاب وزيادة الرغبة الجنسية لديه.

- الثوم يحتوي على الأليسين، وهو عنصر مسؤول عن تنشيط الدورة الدموية ومنع تضيق الشرايين والاوعية ويحمي الحيوانات المنوية من أي ضرر، كما أن الثوم يحتوي على مادة السيلينيوم والتي تلعب دورًا في إنتاج الحيوانات المنوية صحية.

- الجزر من أهم الخضراوات التي تحتوي مادة بيتا كاروتين، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي تعمل على الحفاظ على صحة الحيوانات المنوية عن طريق تحييد الجذور الحرة.

- البيض غني بحمض الفوليك والزنك، اللذان يعززان من إفراز هرمون لتستوستيرون مما يزيد من خصوبة الرجال، وهو من المواد الغذائية التي تساعد في إنتاج الحيوانات المنوية القوية والصحية، وهو أمر مهم للخصوبة.
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