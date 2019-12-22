السوبر الإيطالي| رونالدو يقود هجوم يوفنتوس.. وإيموبيلي أساسيا مع لاتسيو

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن التشكيل فريقه أمام لاتسيو فى المباراة التى تجمعهما فى السابعة إلا الربع مساء اليوم على ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية "الرياض"، في بطولة كأس السوبر الإيطالى.



وجاء تشكيل يوفينتوس أمام لاتسيو كالآتى:



تشيزني في حراسة المرمى



خط الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، دى ليخت، أليكس ساندرو



خط الوسط: بيناتنكور، بيانيتش، ماتويدي



خط الهجوم: هيجواين، ديبالا، كريستيانو رونالدو



فى المقابل يبدأ سيمونى إنزاجي مدرب لاتسيو مباراة اليوم بالتشكيل التالي..



ستراكوشا؛ لويز فيليبي، أسيربي، رادو؛ لازاري، ميلينكوفيتش، ليفا، لويس ألبرتو، لوليتش؛ كوريا، إيموبيلي.



وتقام مباراة كأس السوبر الإيطالي فى المملكة العربية السعودية للعام الثانى على التوالى، والتى توج بها يوفنتوس على حساب ميلان بهدف دون مقابل سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.