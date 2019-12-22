شعراوي: سنواصل العمل مع العاملين بوزارة التنمية المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اليوم الأحد، أنه سيواصل العمل مع كافة العاملين بالوزارة على تحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بمحافظات الجمهورية والارتقاء بمعدلات رضا المواطن عن تلك الخدمات ؛ تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة.



وقال شعراوي - في أول تصريحات له عقب تجديد الثقة واستمراره في تولى مهام الوزارة - إن رؤيته لأولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في العمل على المحاور التي ترتبط بالتكليفات الرئاسية وأولويات برنامج عمل الحكومة واستكمال البرامج التنموية والإصلاحات المؤسسية التي تشرف عليها الوزارة وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج ومبادرة "حياة كريمة".



وأضاف وزير التنمية المحلية : "سنعمل خلال الفترة القادمة على استكمال جهود إصلاح الهيكل التنظيمي للوزارة لتكون قادرة على القيام بالمهام والتكليفات الموكلة إليها وبناء إدارة محلية فعالة وقوية للاستجابة لاحتياجات المواطن وتنفيذ الالتزامات الدستورية في تطوير الإدارة المحلية والتوجهات الإستراتيجية للدولة".



وأشار إلى أنه سيعمل أيضًا على استكمال خطط التطوير والارتقاء بوحدات الإدارة المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن وبطريقة مبسطة وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات..مشددا على أنه سيواصل مع كافة قطاعات الوزارة والجهات والأجهزة الرقابية المعنية محاربة الفساد بالمحليات بكافة أشكاله وصوره لتطهير الإدارة المحلية من الداخل وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها والاستمرار في تنفيذ خطة تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات والتي يتم تنفيذها مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري.



وقال : إن ملفات تطوير وتنمية القرى المصرية وتنمية محافظات الصعيد وتحسين مستوى النظافة وإحداث نقلة نوعية في ملف المخلفات الصلبة ستكون على رأس أولوياته خلال الفترة القادمة..لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والبيئة، والتخطيط، والمالية، والهيئة العربية للتصنيع، وذلك باستثمارات تصل إلى نحو 12 مليار جنيه.



وأضاف أنه سيعمل أيضًا على تطوير نظم الإدارة المحلية ونظام التخطيط المحلي وإيجاد نظام معلومات متكامل للتخطيط والمتابعة لعملية التنمية لكافة محافظات الجمهورية والاستفادة من التجربة الناجحة التي تم تطبيقها في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج والعمل على تعميمها في كافة المحافظات..كما سيواصل العمل على تحسين منظومة تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الوزارة بالمحافظات وتفعيل منظومة الصيانة والمتابعة لتلك المشروعات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بما يساعد في زيادة سنوات الخدمة لتلك المشروعات.



وتابع : إنه سيتم العمل أيضًا على زيادة معدلات التشغيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتنمية المحلية الاقتصادية بالقرى والمحافظات ودعم الورش والصناعات الحرفية ومساعدتها في التسويق داخل مصر وخارجها..مؤكدا أنه سيعمل على زيادة فرص العمل التي يوفرها برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية ومبادرة شغلك في قريتك لإقامة مشروعات استثمارية وصناعية وحرفية صغيرة بالقرى المصرية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات.



وأشار إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام المقبلة وضع خطتها للتعامل مع قانون الإدارة المحلية بمجرد إقراره ووضع تصور شامل لبناء قدرات كافة الأطراف المحلية للعمل في إطار القانون والتجهيز لانتخابات المجالس المحلية عقب إصدار اللائحة التنفيذية ، كما ستواصل الوزارة استكمال اللقاءات التي تعقدها مع الشباب من كافة المحافظات لتدريب الكوادر الشبابية الراغبة في الترشيح لانتخابات المحليات وإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة قبل خوض تلك التجربة..مؤكدا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بذلك الملف خلال الفترة الجارية.



وأوضح أنه سيتم توفير برامج تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية والتدريب في مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية وتأهيلهم وتدريبهم..مشيرا إلى أنه سيتم أيضًا استمرار التواصل مع كافة المبادرات الخاصة بتأهيل الكوادر الشبابية بالمحافظات..قائلا : "إننا نستهدف تحقيق تمثيل جيد للشباب والمرأة والمعاقين والفئات الأخرى التي ينص عليها الدستور".

