السوبر الإيطالي .. يوفنتوس يتعادل بصعوبة في الشوط الأول أمام لاتسيو بفضل ديبالا

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من مباراة يوفنتوس و لاتسيو في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، في كأس السوبر الإيطالي.



وجاء هدف الأول بعد مجموعة من التمريرات بين أقدام لاتسيو على حدود منطقة جزاء يوفنتوس انتهت بكرة عرضية من لوليش من جهة اليسار وصلت إلى شيرو ايموبيلي يمين منطقة الجزاء والذي مرر كرة إلى لويس ألبيرتو القادم من الخلف والذي لم يتوانى على تصويب كرة سكنت يسار المرمى.



وقبل نهاية الشوط الأول بعد استحواذ ملحوظ من السيدة العجوز في محاولة للعودة في اللقاء، حيث وصلت النسبة إلى 61% لصالح يوفنتوس مقابل 39%.



وبالفعل أنهى يوفنتوس الشوط الأول متعادلًا بعد مرور رائع من رونالدو على حدود منطقة جزاء لاتسيو ثم صوب كرة قوية أبعدها توماس ستراكوشا عن مرماه لتصل الكرة إلى ديبالا وحيد أمام الشباك والذي لم يجد صعوبة في تسجيل هدف .



يوفنتوس ضد لاتسيو



وبدأ ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس مباراة اليوم ضد لاتسيو بالتشكيل التالي..



تشيزني، أليكس ساندرو، بونوتشي، ديميرال، دي تشيللو، بينتانكور، بيانيتش، ماتويدي، ديبالا، هيجوايين، كريستيانو رونالدو.



السوبر الإيطالي



فى المقابل يبدأ سيمونى إنزاجي مدرب لاتسيو مباراة اليوم بالتشكيل التالي..



ستراكوشا؛ لويز فيليبي، أسيربي، رادو؛ لازاري، ميلينكوفيتش، ليفا، لويس ألبرتو، لوليتش؛ كوريا، إيموبيلي.



وتقام مباراة كأس السوبر الإيطالي فى المملكة العربية السعودية للعام الثانى على التوالى، والتى توج بها يوفنتوس على حساب ميلان بهدف دون مقابل سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

