حبس زوجة شادي محمد.. قصة المدافع والحسناء من الكوشة إلى التخشيبة

ارتبطا منذ فترة كبيرة خلال ظهورهما الإعلامي بحميمية العلاقة وإظهار مدى التفاهم بينهما، غير أن الأمور آلت الى سوء غير متوقع وانتهت بحبس سارة زوجة شادي محمد بتهمة السرقة.



في لقاء إعلامي لها تحدثت سارة عن شادي محمد باحتواء تام ظهر من خلال حديثها عن زوجها، حيث قالت انه يحزن بشدة ويفرح بشدة وليس لديه حلول وسط، وهو ما يكشف مدى طيبة شادي - بحسب كلامها -.



وقالت إن أحلك الفترات وأصعبها على شادي محمد كانت فترة رحيله عن النادي الأهلي حيث وصفت تلك الأيام بأصعب المراحل منذ زواجهما.



خلافات زوجية



نشبت خلافات زوجية بين شادي محمد وسارة زوجته، وصلت الى حد اتهام شادي لزوجته بسرقة محتويات شقته بمشاركة شقيقها أثناء فترة سفره مع أولاده لقضاء أجازة بالعين السخنة.



وقالت زوجة شادي محمد في تصريحات لها إن اللاعب يتهمها بالسرقة للرد على دعوى الطلاق والنفقة التي حررتها ضده، حتى تكون مساومة للتنازل عن الدعوى.



حكم محكمة



عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم، زوجة اللاعب السابق شادي محمد و3 آخرين بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في واقعة سرقة شقته.



كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح، بعدما نسبت إليهم تهم سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكات الخاصة.



واستمعت النيابة لأقوال شادي محمد؛ الذي اتهم زوجته وأشقاءها؛ مؤكدًا أن الواقعة تمت أثناء تواجده بصحبة أولاده في إجازة بالعين السخنة.



وكشفت معاينة النيابة عن كسر أبواب شقة شادي محمد وكسر بالباب الحديدي، من جانب القفل والأبواب الداخلية، وبعثرة محتويات الشقة بالكامل، وسرقة مبالغ مالية ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى وميداليات وكاميرات فيديو وأخرى تصوير ومقتنيات.



كان قسم مدينة نصر أول قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بتعرض شقة لاعب الأهلى السابق شادي محمد بالطابق الرابع فى شارع أبو داود الظاهرى دائرة القسم لواقعة اقتحام وسرقة من قبل مجهولين.



انتقلت أجهزة الأمن وممثل عن النيابة العامة الذين أجروا معاينة لمسرح الحادث، واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان الذين أدلوا بشهادتهم وتم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمحل أجهزة كهربائية مجاور لشقة اللاعب الذي لم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة وتحرر بلاغ يحمل رقم 16276 لسنة 2019.