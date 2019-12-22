سوريا.. مقتل 6 جنود وإصابة 13 آخرين في تفجير انتحاري بريف إدلب

أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل 6 جنود سوريين وإصابة 13 آخرين بتفجير انتحاري وقع في ريف محافظة إدلب السورية.



وقال المركز في بيان له نشرته قناة "روسيا اليوم": " الجيش السوري كبد المسلحين خسائر كبيرة بعد صده الهجوم".



يأتي ذلك بينما يواصل الجيش العربي السوري انتصاراته في بلدة الصرمان بريف محافظة إدلب، حيث تمكنت قواته من محاصرة نقطة تمركز تركية هناك.



وكان الجيش السوري استعاد السيطرة على 3 قرى جديدة هناك، وذلك بعد أن أرسل الجيش التركي رتلا عسكريًا مساء السبت إلى ريف حماة الشمالي يضم عربات مدرعة وسيارات وجنودا ومعدات عسكرية.

