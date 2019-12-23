صورة تذكارية وزغاريد وورد .. كيف استقبلت الدكتورة غادة والي نيفين القباج وزيرة التضامن الجديدة.. شاهد

بالورد والتصفيق استقبلت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة وقيادات الوزارة والعاملين فيها الوزيرة الجديدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة.



اصطحبت الدكتورة غادة والي الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة الي مكتب الوزير وكانت قد أعدت لها مفاجأة عبارة عن صورة تجمعهما ترجع لذكرى احتفال الوزارة بوصول برنامج تكافل وكرامة لأول مليون مستفيد في ٢٠١٧.



ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر إلى الوزيرة غادة والي وجميع العاملين بالوزارة على حفاوة الاستقبال وطالبتهم ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.



ويذكر أن الدكتورة نيفين رياض القباج، من مواليد 10 نوفمبر 1965 حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام ١٩٨٧ وماجستير العلوم السياسية من جامعة كارلتون بكندا عام ١٩٩٢ وكان موضوعها إشكاليات المجتمع المدني في التكوينات الاجتماعية الحديثة .



بدأت حياتها العملية والعلمية بالعمل كباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ثم انتقلت للعمل بجامعة أوتاوا في كندا عام ١٩٩٥ وشاركت في عدد من الأبحاث حول قضايا المرأة ثم شاركت عام ١٩٩٧ في البرنامج الإقليمي "المرأة العربية تتكلم " .



عادت الدكتورة نفين القباج للعمل بمصر وتولت نائب مدير المؤسسة الأمريكية للتنمية إلى أن انتقلت في عام ٢٠٠٣ للعمل استشاري للتخطيط الاستراتيجي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة٬ وخلال عملها بالمجلس أعدت الاستراتيجية القومية وخطة عمل بعنوان "أوقفوا العنف ضد الأطفال". كما أعدت ملفات وثائقية عن ٦٠ قرية في ست محافظات لتنفيذ مبادرة "وقف ختان الإناث " وكذلك إعداد الملف التحضيري لإنشاء خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ بعد زيادة اكتساب خبرة من الخط الساخن لخدمة أطفال في خطر بالهند .



وفي عام ٢٠٠٥ تولت الدكتورة نيفين القباج منصب مدير برنامج حماية الأطفال بمنظمة اليونسيف مكتب مصر٬ ثم تم ترقيتها إلى منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم - السياسات العامة بمنظمة اليونسيف مكتب مصر.



وساهمت القباج في وضع خطط اليونسيف الخمسية في القطر المصري بما يتوازى مع الأولويات الوطنية والخطط الاستراتيجية وأطر الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية .



وفي إبريل ٬٢٠١٥ انتقلت إلى وزارة التضامن الاجتماعي للعمل مساعد أول لوزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية وساهمت خلال هذه الفترة في تصميم السياسات الاجتماعية لتحسين حياة الأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا .



كما تولت التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لموائمة البيانات الخاصة بالدعم النقدي في القري الفقيرة وتوحيد معايير القياس والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتنفيذ استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية .



كما ساهمت في وضع وتصميم نظم رصد وتقييم لعدد كبير من برامج الوزارة وتولت الدكتورة نيفين القباج إدارة عدد من الملفات المهمة منها ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وملف المرأة وباعتبارهم من الفئات التي تشملها مظلة الحماية الاجتماعية .



وفي يونيو عام 2018 تولت د.نيفين القباج منصب نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية .



وتولت خلال هذه الفترة تصميم رؤية وخطة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية بما يشمل مخططات ومؤشرات قياس تقدم النتائج في مستويات الحماية الاجتماعية والإشراف على تطوير برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي" والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها دوريًا والإشراف على برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل .



كما تولت التخطيط والمتابعة لتنفيذ عمليات التطوير المؤسسي لجميع العاملين ذوي الصلة ببرامج الحماية الاجتماعية والتنمية٬ وذلك لمواكبة عمليات التطوير وفقًا لقواعد الإصلاح الإداري وقانون الخدمة المدنية .



وتولت القباج الإشراف على عمليات مأسسة جميع قواعد بيانات الأسر الفقيرة والتأكد من عمليات الربط الإلكتروني بين المستويات الإدارة المختلفة بالوزارة وبين الوزارة والوزارات والجهات المعنية بتطوير قواعد البيانات القومية .



كما ساهمت الدكتورة نيفين القباج في إعداد عدد من القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بملفات الدعم والأشخاص ذوي الإعاقة وشئون المرأة والتمكين الاقتصادي تحت مظلة الوزارة .



وخلال مسيرتها المهنية والبحثية شاركت الدكتورة نيفين القباج في إعداد عدد من الأبحاث والأوراق العلمية كان من بينها :



- بحث بعنوان "دعم سبل تحديث العمليات الزراعية في مصر لتعظيم الانتاج وحماية التوازن البيئي عام 2013 "



- بحث بعنوان " دور الابتكار في تمكين المرأة العاملة في قطاع الحرف اليدوية عام 2013 .



- صدر لها عام 2011 بحث بعنوان " التقييم والتنمية في مصر .. نحو بناء شراكات جديدة ".



- شاركت عام 2008 في بحث بعنوان " وضع النساء والأطفال اللاجئين في مصر .



- من بين الأوراق البحثية المهمة للدكتورة نيفين القباج ٬ ورقة بحثية بعنوان " العولمة والحركات النسائية".



- قدمت في مؤتمر هيئة كيير عام 1999 ورقة بحثية بعنوان " العولمة وآثارها على التحولات الاجتماعية التي نشرت عام 1998 .



وتعمل حاليًا على إتمام رسالة الدكتوراة من جامعة أوتاوا تحت عنوان " قوة الحركات الاجتماعية في الدول النامية ".

