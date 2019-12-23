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رياضة

سيد بازوكا: جماهير الإسماعيلي الأفضل في العالم ولكن.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:40 ص
بازوكا
بازوكا
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عمرو ابوبكر

أكد سيد بازوكا نجم الإسماعيلي السابق، أن جماهير القلعة الصفراء هم الأفضل في العالم من وجهة نظره.

وقال بازوكا في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن جماهير الدراويش هم الأفضل في العالم طالما لم يتعرض لها أي جمهور آخر.

وواصل: "أما حال تعرض أي جمهور لها بالسب أو الضرب فإن رد فعل مشجعي الإسماعيلي يكون عنيفًا".

وروى بازوكا عن احتفالات الإسماعيلية بفوز الفريق بأي بطولة تتحول الإسماعيلية بالكامل الى اللون الأصفر وهذا يميز المدينة بالكامل ويعتبر كل الإسماعيلية تشجع الإسماعيلي.
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