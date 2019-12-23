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فن

بملابس مثيرة.. لاميتا فرنجية تمارس رياضة البولينج

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:18 ص
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة.

وظهرت لاميتا فرنجية، وهى تمارس رياضة البولينج مرتدية ملابس جذابة، وعلقت قائلة: "هيا بنا مريح هيا بولينغ يا الهي".

يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى3 " وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، انتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامي.

شاركت لاميتا مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده" إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

وشاركت لاميتا فرنجية في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى، وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005، كما مثلت في مسلسل عصر الحريم، وشاركت رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة.
بملابس مثيرة.. لاميتا فرنجية تمارس رياضة البولينج
بملابس مثيرة.. لاميتا فرنجية تمارس رياضة البولينج
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