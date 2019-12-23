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أخبار العالم

تفاصيل الاشتباك الدامي لــ18 قتيلًا في سجن بهندوراس

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
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وكالات
قتل 18 سجينا على الأقل وأصيب اثنان آخران بجروح في اشتباك بالأسلحة النارية والبيضاء داخل سجن في هندوراس بعد يومين تماما على مقتل نفس العدد من السجناء في تبادل لإطلاق النار في سجن آخر في شمال هذا البلد، كما أعلن الجيش.

وقال الملازم خوسيه كويلوو إن الاشتباك الجديد "دار بالأسلحة النارية والسكاكين والسواطير" في سجن إل بورفينير (60 كيلومتر شمال العاصمة تيجوسيجالبا) وأوقع 16 قتيلا وجريحين، حسبما نقلت "فرانس برس".

وليل الجمعة-السبت سقط 18 قتيلا و16 جريحا في اشتباك مسلح دار في سجن تيلا، المدينة الساحلية الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة تيجوسيجالبا.

ووقعت هاتان المجزرتان بعيد إصدار رئيس البلاد خوان أورلاندو هرنانديز في 17 ديسمبر الجاري قرارا أمر بموجبه قوات الشرطة والجيش بالسيطرة الكاملة على كل سجون البلاد وعددها 27 سجنا يكتظ فيها أكثر من 21 ألف سجين، وذلك بهدف التصدي لموجة عمليات قتل حصلت فيها.

واتخذ الرئيس قراره هذا بعد ثلاثة أيام على مقتل خمسة سجناء ينتمون إلى عصابة "إم إس 13" بيد سجين آخر في 14 ديسمبر في سجن لا تولفا على بعد 40 كيلومتر شرق العاصمة.


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