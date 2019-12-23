ملخص صعقة لاتسيو لـ يوفنتوس بثلاثية في السوبر الإيطالي.. فيديو

صعق فريق لاتسيو على نظيره يوفنتوس بثلاثية مقابل هدف، ليتوج بلقب السوبر الإيطالي، وذلك بالمباراة التي جمعتهما أمس، الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود، في العاصمة السعودية "الرياض".



وجاءت أهداف لاتسيو بتوقيع كل من، لويس ألبيرتو، سيناد لوليتش، ودانيلو كاتالدي، في الدقائق "17" و"73 و"94"، فيما أحرز باولو ديبالا هدف يوفنتوس الوحيد، في الدقيقة 45.



وفشل يوفنتوس في الثأر من لاتسيو بعدما خسر أمامه بنتيجة 3-1، في أقل من أسبوعين، بالجولة رقم 15 من الكالتشيو، كما حرمه نفس الفريق من التتويج بلقب كأس السوبر في نسخة 2017، قبل أن يتكرر السيناريو مجددًا ليلة أمس.



واستضافت المملكة العربية السعودية، لقاء السوبر الإيطالي للموسم هو الثاني على التوالي، حيث أقيم لقاء النسخة الماضية أيضًا على ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة، والذي جمع بين يوفنتوس وميلان، وفاز به البيانكونيري بهدف دون رد.