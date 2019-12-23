14 يناير.. الاستئناف علي سجن راجح ورفاقه فى قضية شهيد الشهامة

حددت محكمت شبين الكوم يوم 14 من يناير القادم لعقد جلسة الاستئناف الخاصة بالمتهم محمد راجح ورفاقه الثلاثة في قضية مقتل الطالب محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية.



وكانت محكمة جنايات الأحداث قد أصدرت حكمها علي المتهم محمد راجح واثنين من رفاقه بالحبس 15 عاما والمتهم الرابع بالحبس 5 أعوام.



وقدم المتهمون استئناف على الحكم الصادر بحقهم ليتم تحديد موعد جلسة الاستئناف يوم 14 من يناير القادم.





كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.