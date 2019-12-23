بحوزتهم 200 طربة حشيش.. ضبط 3 عناصر إجرامية بمطروح

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم.



أسفرت جهود الإدارة بالتسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح عن استهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط صاحب محل لتجارة الأخشاب – "له معلومات جنائية"، وذلك حال استقلاله إحدى السيارات ، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 10 كيلو جرامات"، مبلغ مالى، هاتف محمول.



وتم ضبط عاطل–"له معلومات جنائية" حال إستقلاله إحدى السيارات، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 4 كيلو جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول.



وضبط عاطل –"له معلومات جنائية" حال إستقلاله إحدى السيارات، وبحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 60 كيلو جرام"–مبلغ مالى –هاتف محمول.



بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وأيدا ما جاء بالتحريات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة.