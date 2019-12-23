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حوادث

بـ 10 ملايين جنيه | ضبط شخص اشترك مع أشقائه فى تجارة أموال العاملين بالخارج

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:02 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع ثلاثة آخرين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 10 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج بالإشتراك مع (أشقائه الثلاثة –"إثنين منهم يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية")، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقيه المتواجدين بالخارج ، وتوفيرها للتجار والمستوردين بذات الدولة، مقابل إرسال بما يعادلها بالجـــــنيه المصــرى عن طريق العائدين للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك بالبلينا ، ليقوم بإستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولةمقابل عمولة مالية،فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالإشتراك مع باقى المتهمين، وتبين بأن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندىبلغ ( 10,000,000 - عشرة ملايين جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .
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