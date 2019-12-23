رئيس جامعة الأزهر يقدم التهنئة لمحافظ الغربية الجديد

‎قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة للدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس السابق، بثقة القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ، وتعيينه محافظا للغربية.



‎وأكد رئيس جامعة الأزهر -خلال زيارته لمحافظة الغربية اليوم- أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ، نظم اليوم قافلة شاملة لقرية شبشير التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.



وأشار إلى أن الجامعة مستعدة للتعاون وتبادل البروتوكولات مع المحافظة في كافة الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وكذلك توفير كامل الدعم لمحافظة الغربية من خلال إرسال قوافل طبية وتوعوية وتنموية وتثقيفية بجانب قوافل لمحو الأمية وقوافل دعوية، لنشر صحيح الدين، ونبذ العنف والتطرف، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.



وفي ختام الزيارة، قام المحرصاوي، بتكريم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ومنحه درع الجامعة، كما قام محافظ الغربية بتكريم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ومنحه درع محافظة الغربية تكريما له على جهوده المخلصة نحو دعم محافظة الغربية في شتى المجالات.



حضر اللقاء كل من الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري ، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور عبده إبراهيم، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور محمد راضي، عميد كلية الاقتصاد المنزلي.