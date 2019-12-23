احتفالا بـ الكريسماس .. تقديم عرض كسارة البندق في 6 حفلات بـ الأوبرا

تقدم فرقــة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسـترا أوبـرا القاهـرة بقيادة المايسترو أحمد فرج رائعة المؤلف الروسي العالمي تشايكوفسكي " كسارة البندق " من إخراج عبد المنعم كامل وإعادة الإخراج لـ أرمينيا كامل وذلك في 6 حفلات على المسرح الكبير تبدأ في الثامنة من مساء أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد 26، 27، 28، 29، 30 من ديسمبر الجاري إلى جانب حفل ماتينيه في الحادية عشرة والنصف من صباح الأحد 30 ديسمبر.



ويأتي ذلك إطار إحتفالات الأوبرا بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد،يرتبط باليه " كسارة البندق " بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجوائه الساحرة وأحداثه الشيقة إلى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على مجرى الأحداث فى الحياة بشكل عام ويعتمد على استخدام عناصر ابهار فنية متنوعة بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية التي تم توظيفها لتتناسب مع أحداثه.



وتدور قصة الباليه حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التي تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصيلة ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا واميرها والعاب عيد الميلاد .



باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسى تشايكوفسكي عام 1891 مستلهمًا احدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذى أقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان وعرض لأول مرة عام 1892 علي مسرح دار الأوبرا الإمبراطوري بسان بيتر سبورج، ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه أوبرا القاهرة التي قدمته لاول مرة على المسرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا فى ديسمبر احتفالا بالعام الجديد بنفس تصميمات عناصره الفنية من ديكورات وملابس وأزياء وموسيقى حفاظًا على طابعه الكلاسيكي .