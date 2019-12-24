ما يقال بين التشهد والتسليم في صلاة الفجر.. 26 كلمة حرص عليها النبي

ما يقال بين التشهد والتسليم أو بصيغة أخرى ماهو الدعاء الذى يقال بعد التشهد الاخير وقبل التسليم في الصلاة الوارد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، حيث أرشدتنا السُنة النبوية الشريفة إلى أن مجموعة من الأدعية في الصلاة ، سواء دعاء الاستفتاح أو بين السجدتين أو ما يقال بين التشهد والتسليم أو بصيغة أخرى ماهو الدعاء الذى يقال بعد التشهد الاخير وقبل التسليم.





ما يقال بين التشهد والتسليم





ما يقال بين التشهد والتسليم أو بصيغة أخرى ماهو الدعاء الذى يقال بعد التشهد الاخير وقبل التسليم ، فأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه -صلى الله عليه وسلم- أوصى بذكر الله في جوف الليل الأخير، مستشهدًا بما ورد في جامع الترمذي، أن النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَقُولُ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ العَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ».







