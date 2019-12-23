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فن

مدحت صالح يحل ضيفا على مسرح جامعة مصر في سهرة غنائية غدا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:57 م
مدحت صالح يحل ضيفا
مدحت صالح يحل ضيفا على مسرح جامعة مصر في سهرة غنائية .. غدا
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محمد شحتة
يحل المطرب الكبير مدحت صالح، غدا، الثلاثاء، ضيفا على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر، في سهرة غنائية خاصة واحتفالية كبيرة.

ويستعد النجم مدحت صالح للحفل الفني الكبير ويجرى البروفات النهائية، تحت قيادة المايسترو عمرو سليم.

وأعرب صالح عن سعادته بلقاء جمهوره غدا الثلاثاء بمسرح جامعة مصر، التي تتميز بخصوصية شديدة في استضافة المبدعين في جميع المجالات.

ومن المقرر، أن يقدم الفنان مدحت صالح، باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفني، مثل "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "جاي على نفسك"، "قلب واحد"، وثلاث سلامات فضلا عن أغاني ألبومه الأخير "بنت القلب"، الذي يضم أغاني "زي مانت عايز"، عليك إحساس"، "هم الحبايب"، "بنت القلب".

يذكر أن مسرح جامعة مصر قد انهى جميع استعداداته لاستقبال النجم مدحت صالح من قاعة مسرح تتسع لـ ١٢٠٠ من محبي الطرب الأصيل، كما تزدان قاعة أوبرا جامعة مصر بأضواء الليزر في تابلوهات هندسية وفنية مبدعة.
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