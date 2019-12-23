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رياضة

فايلر يعاين أرضية ملعب استاد القاهرة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:39 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تفقد أرضية ملعب استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الاتحاد السكندري.

وفور وصول حافلة فريق الأهلي إلى استاد القاهرة، حرص فايلر على النزول إلى ملعب اللقاء وتفقد أرضيته.

وأعلن المدير الفني تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة الإتحاد السكندري التي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات أحمد الشيخ
خط الهجوم: جونيور أجايي.

ويجلس على دكة البدلاء: جيرالدو وشريف إكرامي ومحمود متولي ,وليد أزارو وأحمد فتحي ووليد سليمان وحسام عاشور.
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