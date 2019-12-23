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رياضة

محمد سمير يضيف الهدف الثاني لـ المقاولون في شباك الإسماعيلي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:43 م
لقاء المقاولون والاسماعيلي
لقاء المقاولون والاسماعيلي
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حسام الحارتي
أحرز محمد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، الهدف الثاني في مرمى شباك الإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الجبل الأخضر بالمقاولون العرب، فى إطار مباريات الأسبوع العاشر في الدوري المصري الممتاز.

وتمكن محمد سمير، من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عرضية قوية تخدع الجميع وتسكن شباك الإسماعيلي.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أحداث الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أمام ضيفه الإسماعيلي فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الجبل الأخضر بالمقاولون العرب، فى إطار مباريات الأسبوع العاشر فى الدوري المصري الممتاز.

سجل الهدف اللاعب سيف الدين الجزيري بعد عرضية متقنة من اللاعب أمير عابد من الناحية اليمنى استقبلها برأسه فى شباك محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 38 من زمن المباراة.

ويحتل المقاولون المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

ويدخل المقاولون العرب المتوهج هذا الموسم، مواجهة الإسماعيلي بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0، يوم الجمعة الماضية.

في المقابل، يسعى الإسماعيلي في مباراة اليوم، لتخطي الهزيمة الماضية التي تلقاها على يد الأهلي بنتيجة 1-0، وتحقيق الفوز من أجل تحسين موقفه في الدوري.

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