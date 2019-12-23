برلمانية: يجب توافر وعي مجتمعي بأهمية تمكين المرأة في البرلمان ..فيديو

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، إنه على مر تاريخ تمثيل المرأة في الحياة السياسية والبرلمان، نجد أن هناك فرقا بين تمثيل المرأة بالبرلمان بنظام الكوتة وبدونه.





وأضافت داليا يوسف، في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "لا يصح أن نعتمد على قيادة سياسية وإرادتها فقط وسياسات حكومية فقط ويجب أن يكون هناك وعي مجتمعي بأهمية تمكين المرأة في البرلمان".





وأكملت داليا يوسف "المرأة نصف المجتمع ويجب ألا نعتمد على وجود مساعدات وكوتة فقط، ويجب يكون هناك وعي بدور المرأة في حال إلغاء العمل بالكوتة لأهمية تمثيل المرأة بكثرة في البرلمان".





وتابعت داليا يوسف "رواندا رقم واحد على مستوى العالم في تمكين المرأة، ونسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية في الدول الأوروبية 30%، بينما الدول الأفريقية تتصدر قائمة تمكين المرأة في البرلمان عالميا".





وأكملت داليا يوسف "مصر تعمل على تمكين المرأة في الحياة السياسية والمجالس النيابية ونحن لن نصل للتنمية الاجتماعية دون تمكين الفئات المختلفة في المجتمع".





ولفتت داليا يوسف إلى أن "أنجح دول العالم مكنت الفئات المختلفة في مجتمعاتها وأعطتها المسؤولية للمشاركة في إدارة وتنمية المجتمع".