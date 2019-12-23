القوة الضاربة| طلعت يوسف يواجه الأهلي بتشكيل هجومي

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، عن التشكيلة الأساسية لمواجهة منافسه الأهلي بالمباراة التي ستنطلق بعد قليل في إطار الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.



وجاء التشكيل يضم :

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: السيد سالم – محمود رزق – محمد أنور – أسامة العزب

خط الوسط: نور السيد – أحمد نبيل "مانجا" – خالد الغندور

خط الهجوم: أحمد رفعت – رزاق سيسيه – إيمانويل أوكوي



وشهد التشكيل تواجد مهاجم الاتحاد السكندري خالد قمر، على مقاعد البدلاء.



ويجلس على دكة البدلاء هشام محمد، وصبري رحيل، وإسلام جمال.