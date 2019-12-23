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أخبار العالم

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:20 م
ميناء
ميناء
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مـــيـــــس رضــــــــــــا
أعلنت المملكة العربية السعودية، الإثنين، توقيع عقد اتفاق فى مجال الموانئ يعد الأكبر من حيث التكلفة والطاقة الاستيعابية.

ووقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية، أكبر اتفاقية لعقود الإسناد والتشغيل والتخصيص في تاريخ الموانئ السعودية مع شركة محطة بوابة البحر الأحمر؛ بحجم استثمارات يبلغ 9 مليار ريال سعودي وذلك في ميناء جدة الإسلامى.

وتستهدف الإتفاقية الموقعة تطوير وتشغيل محطات الحاويات الشمالية والجنوبية بميناء جدة الإسلامي ورفع طاقته الاستيعابية بنسبة 60% لتصل لما يفوق 12 مليون حاوية سنويًا.

يشار إلى أن، المهندس سعد الخلب رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية قال فى تصريحات سابقة، إن التوجه نحو تفعيل الاستثمار بمناطق الموانئ مستهدف رئيسي، مشيرًا إلى أن الخطة ترمي لزيادة فرص الاستثمار 10 في المائة.

وأضاف، أن زيادة فرص الاستثمار من القطاع الخاص في الموانئ سترتفع إلى 70 في المائة خلال عام 2020، مبينًا أن العمل جارٍ حاليًا لتطوير البنى التحتية والطاقات الاستيعابية في الموانئ للاستفادة منها في الخدمات اللوجيستية والصناعات التحويلية.
الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور
الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور
الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور
الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور
الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور
الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور
الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور
الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور
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