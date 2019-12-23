3 مرات يوميا.. إليك مشروب فعال فى علاج الحموضة

يعاني عدد كبير من الناس من مشاكل المعدة والهضم لدرجة أن يتعامل معها كثيرون على أنها أمر عادي لكن عندما تتطور الأمور ويبدأ الفرد فى المعاناة من الحموضة يزداد الشعور بالوجع وعدم الراحة ويبدأ في البحث عن علاج لهذه المشكلة.





تسبب الحموضة شعور مزعج في فم المعدة والمرئ وألم وحرقان والإحساس بالطعام غير المهضوم "الحامض" مستقر فى أول المعدة وأحيانا يحدث ارتجاع حيث تمنع هذه الأعراض المزعجة الإنسان من تناول الأطعمة المحببة.





وذكر موقع "boldsky " أن مشروب البابونج الساخن يحتوي على العديد من العوامل التي يمكن أن تخفف من الإحساس بالحموضة والحرقة.





طريقة استخدام مشروب البابوج في علاج الحموضة :

- أضف ملعقتان صغيرتان من أزهار البابونج المجففة إلى كوب من الماء الساخن.

- انقعه لمدة 5 دقائق ثم قم بتصفيته وأضف القليل من العسل.