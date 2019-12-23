لتوطيد العلاقات.. محافظ الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع قنصل عام الصين

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، بمكتبه، جاو لينيج، قنصل عام جمهورية الصين، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات وتعزيز التعاون بين الجانبين.



و أكد المحافظ، خلال اللقاء، على قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية وكذا العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والصيني خلال السنوات الماضية.



وأشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات بين مدينة الإسكندرية والمدن الصينية التي تؤكد علي ذلك التواصل والتعاون بين الجانبين. كما أكد أننا سنعمل في المرحلة القادمة على تعزيز وتقوية تلك العلاقات في كافة المجالات؛ وخاصة الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي.



من جانبها، قدمت قنصل عام الصين الشكر إلى المحافظ علي حفاوة الاستقبال، مؤكدة على عمق العلاقات المصرية الصينية، لافتة إلى أن استقبال المحافظ لوفد مقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين خلال الأسبوع الماضي هو خير دليل على مدى الاهتمام والتعاون بين الجانبين.



وأشارت إلى أن القيادة السياسية بمصر والصين والتعاون بين البلدين شهد في الآونة الأخيرة إنجازات وتطورات في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والاجتماعية والطاقة المتجددة.



وأعربت عن رغبتها في زيادة التعاون بين البلدين وحرصها الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بينهما علي كافة الأصعدة.



وتحدثت عن الأنشطة التي تقوم بها القنصلية الصينية في الإسكندرية، ووجهت الشكر إلى محافظة الإسكندرية على الجهد والدعم المستمر لهم.