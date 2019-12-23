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تعليم

غدا.. إعلان تدشين أول دورة لتمويل الأبحاث العلمية بجامعة حلوان

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:39 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ندوة خاصة يتم فيها الإعلان عن إطلاق أول دورة لتمويل الأبحاث والرسائل العلمية للعام 2020، وكذلك التعريف بمركز دعم البحث العلمي الذي تم تأسيسه حديثًا بالجامعة.

يحاضر فى الندوة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى .

وتتضمن الندوة اطلاع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على ماتم إنجازه بقطاع الدراسات العليا والبحوث خلال الفترة السابقة، وكذلك مناقشة ما يتعلق بالبحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة، ودور البحث العلمي في تشخيص المشكلات التي يعاني منها المجتمع والعمل على حلها من خلال الأبحاث العلمية لتكتمل حلقة البحث العلمي بالجامعة، ومن ثم توجيه هذه الأبحاث إلى خدمة المجتمع بشكل تطبيقي.

كما ستتطرق الندوة إلي مهام وأنشطة مركز دعم البحث العلمي بالجامعة والخدمات التي سوف يقدمها المركز للباحثين في مختلف قطاعات الجامعة.

وتقام فعاليات الندوة فى تمام الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعى بعين حلوان
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