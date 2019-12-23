تعرف على القيمة التقديرية لسعر متر التصالح بمخالفات البناء في القليوبية

أصدرت الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة القليوبية، قرارا لتحديد القيمة التقديرية للمتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وذلك بعد الاطلاع على القانون 43/79 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء 119 لسنة 2008، وكافة القوانين المتعلقة بذلك.



تم تقسيم القيمة التقديرية للمتر المسطح لـ3 أقسام حسب الموقع الجغرافي القرى وتوابعها – المراكز والمدن – العاصمة كما قسمت القيمة التقديرية لـ5 أقسام حسب نوعية السكن سكنى- تجارى – ادارى- صناعى- غيرها.



وتراوحت القيمة التقديرية للمتر المسطح بداية من 50 جنيها للمتر أو 75 جنيها فى القرى وتوابعها حتى 250 أو 375 جنيها وفقا للتقسيم حسب النوعية والموقع الجغرافي.



وفى المراكز والمدن تراوحت القيمة التقديرية للمتر المسطح بداية من 150 جنيها حتى 1250 جنيها وفى العاصمة “مدينة بنها” تراوحت القيمة التقديرية للمتر المسطح بداية من 300 جنيه حتى 1500 جنيه.

