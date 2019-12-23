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رياضة

طلعت يوسف عن فوز الأهلي على الاتحاد برباعية نظيفة| الإرهاق كان له دور

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:29 م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
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حسام الحارتي
أكد طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أنه لم يتوقع تلك الخسارة من النادي الأهلي برباعية نظيفة.

وأضاف طلعت يوسف في "تصريحات تلفزيونية"، أن أداء الفريق في الشوط الأول كان جيدا للغاية، مشيرا إلى أداء الفريق تراجع في الشوط الثاني بنسبة كبيرة للغاية.

وتابع طلعت يوسف "سنعمل على علاج الأخطاء في الفترة المقبلة خصوصا في ظل إقبال الفريق على العديد من التحديات الإرهاق كان له دور في تراجع الفريق بشكل كبير".

وواصل طلعت يوسف "هدف النادي الأهلي في شباك الاتحاد جاء من تسلل واضح أمام الجميع".

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة.

واكتسح الأهلي نظيره الاتحاد برباعية دون رد في اللقاء الذي استضافه استاد القاهرة.
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