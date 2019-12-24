بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة الخليجية بلقيس فتحى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.





تألقت بلقيس فى الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست ma.fashionconsultancy، ظهرت مرتدية فستان ذهبى طويل و ذا أكمام طويلة، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء Sadek Majed.





وتميز فستان بلقيس فتحى فى أحدث جلسة تصوير بالقماش الناعم و بقصته التى المتناسقة مع قوامها مما منحها إطلالة جذابة و أنيقة.



