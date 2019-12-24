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مرأة

بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:31 ص
بلقيس
بلقيس
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هاجر هانئ
نشرت الفنانة الخليجية بلقيس فتحى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

تألقت بلقيس فى الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست ma.fashionconsultancy، ظهرت مرتدية فستان ذهبى طويل و ذا أكمام طويلة، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء Sadek Majed.

وتميز فستان بلقيس فتحى فى أحدث جلسة تصوير بالقماش الناعم و بقصته التى المتناسقة مع قوامها مما منحها إطلالة جذابة و أنيقة.

واعتمدت بلقيس على تسريحة شعر من أنامل المصففة وحيدة، فيما وضعت لنفسها مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان التى كشفت عن جمال ملامحها.
بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير
بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير
بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير
بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير
بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير
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