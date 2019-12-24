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فن

حلو المكان لـ تامر حسني تحصد 3.5 ملايين مشاهدة على يوتيوب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:04 ص
تامر حسني - حلو المكان
تامر حسني - حلو المكان
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سعيد فراج
حققت أغنية "حلو المكان" للفنان تامر حسني، 3 ملايين و586 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب" في 20 ديسمبر الماضي.

أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني، من فيلمه الجديد "الفلوس"، المنتظر عرضه بالسينمات، غدًا الأربعاء، 25 من ديسمبر، ضمن موسم رأس السنة. 

وتقول كلمات الأغنية: "حلو المكان .. يا صحاب زمان .. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان .. متجمعين ومنورين .. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان .. هنقضي يوم .. ضحك وهزار ..ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش .. عندي الحساب .. وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا .. والليلة نفرح كلنا .. مش طالبة حزن ولا ثانية .. ولا هم يدخل وسطنا". 

أغنية "حلو المكان" كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وميكساچ عبد الرحمن شوقي، وماستر أمير محروس.

فيلم الفلوس "بطولة تامر حسني بجانب كل من الفنانة زينة، وعائشة بن أحمد والفنان خالد الصاوي، وعدد أخر من النجوم، ومن المقرر طرح الفيلم يوم 25 ديسمبر الجاري في جميع دور العرض السينمائي".
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