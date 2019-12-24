قيمته 15 مليون دولار| مي عمر تتألق بأغلى فستان زفاف في العالم.. صور

تألقت الفنانة مي عمر بأغلى فستان زفاف في العالم، مرصع بالماس والأحجار الكريمة يقدر بقيمة ١٥ مليون دولار من تصميم الفنان العالمي هاني البحيري وبمشاركة بيت مجوهرات سارنا وذلك في ختام الديفيليه السنوي له والذي يحمل رقم ١٠٠ في مشواره بعالم الموضة المصرية والعالمية وسط حالة من الإبهار وتصفيق حار للحضور من نجوم الفن والسياسة والمشاهير الذين .





أقيم الديفيليه داخل فندق الريتز كارلتون وقدم خلاله البحيري ١٠٠ سواريه وفستان زفاف على أحدث خطوط الموضة العالمية لعام ٢٠٢٠ وظهرت في بدابة العرض ديانا حامد ملكة جمال مصر للكون مرتدية فستان زفاف نال اعجاب الجميع .





كما صمم البحيري ونفذ ٧ سواريهات تحمل فكرة ورؤية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، في مبادرة بضرورة وجود من بين أعماله ما يناسب السيدات فوق سن الـ ٤٠؛ وهو ما أشاد به الحضور.





وكان ضمن الحضور الدكتورة صبورة السيد والدة المخرج محمد سامي زوج مي عمر ، لطيفة، أحمد زاهر وحرمه هدى وابنتهما ليلي، صابرين، داليا البحيري، هاني شاكر وحرمه نهلة، محمد ثروت وحرمه، نرمين الفقي، هاني رمزي وحرمه، إيهاب فهمي، فيفي عبده، الإعلامي محمد مصطفي شردي، الإعلامية مي خرسيتي ،المذيعة خلود نادر ،ماجد المصري وحرمه، هبة السيسي ، مني عبد الغني ومهندسة الديكور الشهيرة رباب عبد العاطي ودعاء فاروق ومحمد العقده وحرمه.. وغيرهم من المشاهير .





وتخلل العرض فقرة للنجم اللبناني وائل جسار الذي حضر بصحبة مدير أعماله بمصر تامر عبد المنعم وقدم خلاها عدد من أغانيه الرومانسية المميزة منها " مشيت خلاص " ،" غريبة الناس" والتي شهدت تفاعل كبير داخل القاعة .



