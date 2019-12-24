تخلصي من الروائح الكريهة في أماكن الأحذية بالمنزل

تصدر رائحة كريهة من أماكن تواجد الأحذية فى المنزل سواء "الجزامة" أو بجانب باب الشقة، تجعل جميع أفراد المنزل يشعرون بالضيق بسببها، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة فعالة للقضاء على الروائح الكريهة .





طرق القضاء على الروائح الكريهة:





يمكن لمحبي القهوة الاعتماد على هذا المشروب، باستخدام التفل المتبقي من القهوة، وتركه حتى يجف، ومن ثم يتم توزيعه داخل الجزامة والأحذية ذات الروائح الكريهة، ويترك لعدة ساعات للقضاء على الروائح الكريهة وما بها من رطوبة.





ومن الأفضل استخدام "تِفْل القهوة الجاف"، لأن استخدام الرطب سيعمل على تبليل الجزامة والأحذية وتصل لها الرطوبة التي تساعد على نمو البكتيريا والروائح.



