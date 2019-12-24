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خبير: أردوغان يستفيد من رخاوة المجتمع الدولي وميوعة أمريكا.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:36 ص
اردوغان
اردوغان
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ريهام فيكتور
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، خبير الشئون التركية، إن أردوغان يحركه مشروعه فى استعادة العثمانية مرة أخرى والرغبة في استرجاع النفوذ والنموذج الإقليمي، بالرغم من العقوبات الدولية في ليبيا.

وأضاف الدكتور بشير عبد الفتاح، خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية "dmc"، أن أردوغان يتدخل عسكريا ويريد التوسع فى النطاق العسكرى، من خلال اتفاقية غير قانونية مع حكومة الوفاق، رغم انتقاد دول الجوار والمجتمع الدولي.

وأشار خبير الشئون التركية، إلى أن أردوغان مدفوع للبحث عن مصادر الطاقة لأن بلاده فقيرة فى هذا المجال وينفق ما يقرب من 50 مليار دولار سنويا عليها.

وأوضح خبير الشئون التركية، أن أردوغان يهدد الأوروبيين في مسألة اللاجئين لرفع الثمن الذى يتقاضاه مقابل استضافة اللاجئين من 6 مليارات يورو إلى 8 مليارات يورو.

وأكد خبير الشئون التركية أن التقارير الدولية تؤكد زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين من تركيا إلى أوروبا خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى وجود اتهامات للسلطات التركية بالتغاضي عن هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن أردوغان لم تعد يهدد فقط، وإنما نفذ تهديداته بالفعل وسمح لمهاجرين غير نظاميين بالعبور إلى الحدود الأوروبية تحت سمع وبصر قوات الحدود التركية لرفع الضغط المالى.

وذكر خبير الشئون التركية أن أردوغان وافق فى محاولة للضغط على الأوروبيين على رفع المقابل المالى من 6 مليارات يورو سنويا إلى 8 مليارات يورو سنويا، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستفيد من رخاوة المجتمع الدولي وعدم حزمه في التعامل معه.

ونوه إلى أن "الأوروبيين فرضوا عقوبات على تركيا لكنها ليست موجعة كما أرسل سفن تنقيب جديدة، إلى جانب أن موقف الولايات المتحدة سلبي، فعلى الرغم من صمت واشنطن إلا أنها قالت: نحن نعترف بحكومة الوفاق الوطني واتفاقية أردوغان مستفزة"، مؤكدا أن أردوغان لم يتحد المجتمع الدولي والسلطات بشكل عام، إلا إذا كان أمامه ضوء أخضر أمريكى يتمثل فى الميوعة الأمريكية والرخاوة وعدم الحزم".
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