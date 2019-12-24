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رياضة

الدوري المصري.. المقاصة يسعى لوقف نزيف النقاط على حساب مصر

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
أحمد حسام ميدو مدرب
أحمد حسام ميدو مدرب المقاصة
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محمد السعيد
يحل فريق مصر المقاصة ضيفا على نظيره فريق مصر، اليوم، الثلاثاء، في تمام الخامسة مساء، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق مصر المقاصة بقيادة مدربه أحمد حسام ميدو لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم، لوقف سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

ولم يحقق فريق مصر المقاصة الفوز في آخر 5 مباريات بالدوري المصري الممتاز، حيث تعادل أمام وادي دجلة 2 - 2ـ ومع طنطا 1 - 1، بينما خسر من حرس الحدود 1 - 1، ومن الإسماعيلي 2 - 0، ومن الاتحاد السكندري 3 - 2.

على الجانب الآخر يطمح فريق مصر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر المقاصة للابتعاد خطوة عن دائرة الهبوط.

ويحتل فريق مصر المقاصة المركز الـ 14، في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد فريق مصر في المركز الـ 16 بـ 7 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري المصري الممتاز، طنطا مع أسوان، والإنتاج الحربي مع الزمالك.
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