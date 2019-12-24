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منوعات

رئيس وزراء بريطانيا يستجم بجزر الكاريبي بعد فوزه في الإنتخابات العمومية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
استجم رئيس وزراء بريطانيا الحالي "بوريس جونسون" بجزيرة موستيك الكاريبي مع حبيبته كاري سيموندز للاستمتاع بشمس الشتاء، بعد نجاحه في الإنتخابات العمومية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تشتهر الجزيرة موستيك بشواطئها ذات الرمال البيضاء، وهي إحدى جزر سانت فنسنت وجزر غرينادين بالأرخبيل ، وهي مفضلة للأثرياء والمشاهير ، حيث يمتلك مغني رولنج ستونز ميك جاغر ملكية على الجزيرة.

ويأتي هذا الأمر بعد أن أشاد رئيس الوزراء وجيريمي كوربين بموظفي NHS وغيرهم من الموظفين الحكوميين الذين يعملون خلال العطلات في رسائل عيد الميلاد السنوية.
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