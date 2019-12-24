الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار غزيرة ورياح رملية وأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدا الأربعاء، مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدلة على شمال الصعيد مائلة للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديدة البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.



كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية تنشط على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



وتكون حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:



القاهرة 18/13

الإسكندرية 18/12

بورسعيد 18/14

رفح 19/11

نويبع 23/16

كاترين 12/-2

شرم الشيخ 21/12

بني سويف 19/8

الأقصر 22/7

أسوان 23/8

حلايب 24/21





