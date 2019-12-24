وزير الخارجية اليوناني يكشف عن قمة رباعية مرتقبة بين مصر وقبرص واليونان وفرنسا

أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، عن عقد قمة رباعية بين قبرص ومصر واليونان وفرنسا، والتي من المتوقع أن يتم عقدها في القاهرة في الرابع أو الخامس من يناير المقبل.



ووفقا لصحيفة "قبرص ميل"، أكد دندياس، خلال مقابلة على محطة التلفزيون اليونانية 'ألفا'، على أهمية الاتفاق بين الولايات بشأن خط أنابيب "إيست ميد"، الذي سيتم توقيعه في أثينا، يوم الخميس 2 يناير.



وقال وزير الخارجية اليوناني إن خط أنابيب "ايست ميد" يعد طريقا بديلا للطاقة، مما يضمن الاكتفاء الذاتي من الطاقة في أوروبا؛ كما أكد أن إيطاليا ستنضم قريبًا إلى الاتفاقية.



وفيما يتعلق بموقف تركيا من هذا المشروع، شدد وزير الخارجية اليوناني على أن "ايست ميد" ليس رد فعل على الأعمال التركية في المنطقة، على الرغم من أن"تركيا تميل لتفسير جميع الإجراءات بهذا التفسير".



وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "جريك تايمز" اليونانية، أن زعماء مصر واليونان وقبرص أدانوا محاولة تركيا غير القانونية وغير المقبولة للتنقيب داخل المياه التي تتمتع فيها قبرص بحقوق اقتصادية حصرية، وذلك خلال القمة الثلاثية التي عقدت بالقاهرة بين زعماء الدول الثلاث.