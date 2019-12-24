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حوادث

وزير العدل يستقبل رئيس هيئة النيابة الإدارية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 02:24 م
وزير العدل ورئيس
وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية
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جودت عيد وعمرو خليفة
استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم، بمقر وزارة العدل، حيث قدم التهنئة لمروان على توليه منصب وزير العدل، متمنيًا له التوفيق والسداد.

ومن جانبه أعرب وزير العدل خلال اللقاء، عن بالغ تقديره لأعضاء هيئة النيابة الإدارية، وما تقوم به من جهود في إطار رؤية الدولة الشاملة لمكافحة الفساد، وإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون داخل الجهاز الإداري للدولة، كما تناول اللقاء أوجه التعاون المختلفة بين وزارة العدل والهيئة في كافة المجالات.
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