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محافظات

تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:09 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت يوم 23 نوفمبر الماضي، وتقرر مد العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري، لتغطية المستهدف في الحملة بجميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتبين من التقرير اليومي، الذي يعده الدكتور طارق الوكيل، مدير الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تحصينها بلغ 101 ألف و248 رأسا، بواقع 86 ألفا و286 من الأبقار، و13 ألفا و979من الجاموس، و856 من الأغنام، و127من الماعز، وذلك منذ بداية الحملة وحتى أمس، الاثنين، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية استجابة المواطنين للفرق البيطرية المنفذة للحملة، والإقبال على تحصين الماشية، والالتزام بجميع تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ على الثروة الحيوانية، مشددًا على ضرورة استمرار الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين حتى يتم تغطية جميع المناطق المستهدفة بالمحافظة.
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