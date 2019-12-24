AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد سامي يكشف حقيقة سخريته من عمرو يوسف بسبب خالد بن الوليد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:06 م
محمد سامي
محمد سامي
Advertisements
شروق ابراهيم
أبدى المخرج محمد سامى اندهاشه من التصريحات التى انتشرت اليوم، الثلاثاء، على لسانه حول سخريته من تجسيد عمرو يوسف لشخصية الصحابى خالد بن الوليد فى المسلسل الذى يحمل اسم "سيف الله – خالد بن الوليد"، والذى يكتبه إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبد العزيز وتنتجه شركة "سينرجي"، للعرض فى شهر رمضان المقبل.

وأكد محمد سامى أن معظم تصريحاته لوسائل الإعلام خلال تواجده فى مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى قبل أسبوعين تم تحريفها ولم تنقل كما قالها نصًا، موضحا أنه لا يمكن أن يسخر من عمرو يوسف لأن هناك صداقة تربطهما وكانا يستعدان للتعاون سويًا فى فيلم "حملة فرعون" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى قبل اعتذارهما، مشددًا على أن وسائل الإعلام يجب أن تتحرى الدقة فى نقل التصريحات كما قيلت بدون تحريف.

فى سياق متصل، يعمل المخرج محمد سامى على تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان الماضى، حيث بدأ أول المشاهد الأسبوع الماضى بمشاركة معظم أبطال العمل وهم نور، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر وإدوارد، وريم سامى، ورحاب الجمل، وعبد العزيز مخيون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد سامي: انتظروا محمد رمضان جديد في البرنس

إدوارد يكشف عن دوره في مسلسل البرنس

شاهد.. محمد رمضان يغني في حنة عروسة بالشارع

بدء تصوير مشاهد البرنس لـ محمد رمضان ديسمبر الجاري

حازم إيهاب ينضم إلى فريق عمل مسلسل البرنس

محمد رمضان يكشف تفاصيل أقوى حفل في المغرب مع نجوم عالميين.. فيديو

ترشيحاتنا

رسميا.. إيقاف رضا عبد العال 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

حلف على عدم تناول الطعام ثم أكله فهل عليه كفارة.. الإفتاء تجيب

سعر ومواصفات فولكس فاجن تيجوان 2020 volkswagen tiguan في مصر

ممنوعة لمرضى السكر .. فاكهة مهملة تحارب ضغط الدم وتمنع الجلطات

أول تعليق كويتي بعد الاتفاق التاريخي مع السعودية

فيديوجراف| تفاصيل حبس زوجة شادى محمد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنموت كلنا.. طالبة يمنية تهدد بتفجير المدرسة بعد حرمانها من الامتحان.. فيديو

أرخص 5 سيارات في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور

وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري